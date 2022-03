மக்கள்தான் எஜமானர்கள்...ஒரு ரூபாய் செலவு செய்தாலும் பலன் சென்று சேர வேண்டும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மக்கள்தான் எஜமானர்கள் என்பதை அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் மறந்து விடாதீர்கள் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். ஒரு ரூபாய் செலவு செய்தாலும் அதன் நன்மை மக்களுக்கு எந்த குறையுமில்லாமல் கிடைக்க வேண்டும் என அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலின் 3ம் அலையின் தாக்கம் குறைந்ததை தொடர்ந்து பல்வேறு தளர்வுகளை அரசு அறிவித்து வருகிறது. அத்துடன் கொரோனா போன்ற பேரிடர் காலத்தில் மக்களின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.

இதையடுத்து கடந்த மாதம் 19ம் தேதி அன்று அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் ஒரே கட்டமாக உள்ளாட்சி தேர்தல்.நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து தமிழக முதலமைச்சர் கடந்த 10 மாதங்களாக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மக்களின் வளர்ச்சிக்காக செயல்படுத்தி வருகிறார்.

Chief Minister MK Stalin has said that politicians and officials should not forget that the people are the masters. He advised that even if one rupee is spent, its benefit should be available to the people without any reduction.