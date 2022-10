என்னடா ***..! நான் ஹெல்மெட் போடலனா உனக்கு பிரச்சினையாடா? ஹெல்மெட் போட சொன்னவரை மிரட்டிய போலீஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வாகன ஓட்டிகளிடம் கடுமை காட்டும் காவலர் ஒருவர் ஹெல்மெட் அணியாமல் பயணம் செய்ததும், இதுகுறித்து கூறிய வாகன ஓட்டியை அவர் ஆபாசமாக பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடும் கண்டனத்தை பெற்று வருகிறது.

இருசக்கர வானங்களில் பின்னால் அமர்ந்திருப்பவரும் கட்டாயம் தலைகவசம் அணிய வேண்டும் என்ற உத்தரவு சென்னை பெருநகர பகுதிகளில் கடந்த மே மாதம் முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனை கண்காணிக்க பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அவ்வாறு ஹெல்மெட் அணியாமல் வரும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பின்னால் அமர்ந்திருப்பவர்களை பிடித்து அபராதம் விதித்து வருகின்றனர். இது ஒருபுறம் பொதுமக்களிடம் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தினாலும் மக்களின் பாதுகாப்புக்காகவே என்பதால் அதனை ஏற்றுக் கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்.

English summary

A video of a policeman being harsh with motorists for traveling without wearing a helmet and speaking obscenely to the motorist who said this has been released on social media and is receiving strong criticism.