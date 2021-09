கேரளாவின் கொரோனா தாக்கம் தமிழகத்தில் எதிரொலிக்கிறதா.. பாதிப்பு உயர்வு.. ஷாக் கொடுக்கும் ரிப்போர்ட்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமது அண்டை மாநிலமான கேரளா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் தவித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தினமும் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதிர்ச்சியை கொடுக்கின்றன.

ஓணம் பண்டிகைக்கு கொடுக்கப்பட்ட தளர்வுகளுக்கு பிறகு கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு உச்சக்கட்டத்தில் சென்று வருகிறது.

வெறிச்சோடிய சாலைகள்.. அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று: கோவையில் கூடுதல் கட்டுப்பாடு

English summary

As the incidence of corona in Tamil Nadu has increased slightly, the question has arisen as to whether the corona effect of Kerala is echoed in Tamil Nadu