ஒரு கூட்டு கிளியாக.. சமூக வலைதளங்களில் முடிவுக்கு வந்த மோதல்! ‘இந்திய’பிரதமர் மோடி! நெகிழ்ந்த பாஜக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த முறை போல் அல்லாமல் பிரதமர் மோடிக்கு தமிழகத்தில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதோடு மேடையிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புகழ்ந்து பேசிய நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பாஜக திமுகவினர் இடையேயான மோதல் போக்கு குறைந்து பாஜகவினர் முதல்வர் ஸ்டாலினையும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

சென்னையில் நேற்று பிரம்மாண்டமாக தொடங்கிய 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில், சுமார் 187 நாடுகளைச் சேர்ந்த 1400க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், தமிழக அரசு சார்பில் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

போட்டி தொடக்க விழா நேற்று மாலை சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி போட்டியைத் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Unlike the last time, Prime Minister Modi was given a grand welcome in Tamil Nadu and while Chief Minister Stalin praised Prime Minister Narendra Modi on the platform, the trend of conflict between BJP and DMK members on social media has decreased and BJP members are also praising Chief Minister Stalin.