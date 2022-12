ஓகே சொன்ன முதல்வர்! சனிப்பெயர்சிக்கு பிறகு வெளியாகும் அறிவிப்பு? ஐ.பெரியசாமிக்கு வருவாய் துறையா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நிலையில் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் இரண்டாவதாக மாற்றம் செய்ய இருப்பதாகவும் அதிருப்தியில் இருக்கும் மூத்த அமைச்சரான ஐ.பெரியசாமிக்கு வருவாய்த்துறை ஒதுக்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதியின் மறைவுக்குப் பிறகு திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின் முதன் முறையாக நேரடியாக 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்தித்தார்.

திமுக பெரு வெற்றி பெற்று தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்த நிலையில் பல்வேறு மூத்த அமைச்சர்களுக்கும் ஜூனியர் அமைச்சர்களுக்கும் அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 33 பேர் அமைச்சரவையில் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர்.

English summary

After about one and a half years after DMK leader Stalin took charge as the Chief Minister of Tamil Nadu, there are reports that there is going to be a second change in the Tamil Nadu cabinet and the disgruntled senior minister I.Periyaswamy is going to be assigned the revenue department.