அதிமுக வங்கி கணக்குகளில் குளறுபடி..? ஓபிஎஸ் எடுத்த முக்கிய அஸ்திரம்! “சஸ்பென்ஸ் இருக்கு”.. ஆஹா!

சென்னை : அதிமுக கட்சி நிதியை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக தகவல் வந்திருப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். மேலும், இது தொடர்பாக ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருப்பதாகவும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், கட்சியின் வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பாக அடுத்தகட்ட ஆக்‌ஷனை ஓபிஎஸ் டீம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக நேற்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சீறிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒருமையிலும் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஆவேசம் காட்டிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி தரப்பினர், அதிமுக கட்சி நிதியை முறையாகப் பயன்படுத்தாவிட்டால் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று எச்சரித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர், ஓபிஎஸ்ஸால் தங்களுக்கு சிக்கல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக கட்சி நிதியை வேறு கணக்கில் மாற்றி இருக்கலாம் என்றும், அது பற்றி அறிந்ததாலேயே ஓபிஎஸ், அதைக் கையில் எடுத்திருக்கிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ்க்கு வக்கீல் நோட்டீஸ்.. அதிமுக தலைமையகம் மூலம் இபிஎஸ் செக்.. கொடி, பெயரை பயன்படுத்த எதிர்ப்பு!

O. Panneerselvam has alleged that there have been reports that Edappadi Palaniswami's party is misusing AIADMK party funds. Also, the OPS said that there is a suspense in this regard which has created a stir. It seems that the OPS team is going to take the next action regarding the bank accounts of AIADMK.