வடியாத மழை நீர்.. அழுகும் நெற்பயிர்கள்.. நாகை விவசாயிகள் கண்ணீர்

சென்னை: நாகையில் மூன்றாவது நாளாக மழைநீர் வடியவில்லை. ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றாதது தான் மழை நீர் வடியாததற்கு காரணம் என்று கூறி, வெள்ள பாதிப்பை ஆய்வு செய்த கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ராவிடம் விவசாயிகள் கண்ணீர் மல்க வேதனை தெரிவித்தனர்.

நாகை மாவட்டத்தில் கன மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை மேம்பாட்டு நிறுவனம் தலைவர் அப்துல் மிஸ்ரா இன்று நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

நாகை மாவட்டம் திருப்பூண்டி பகுதியில் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ள இளம் சம்பா பயிர்களை பார்வையிட்ட அவர் பாதிப்புகள் குறித்து விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

There is rain for the third day in Nagapattinam. Farmers shed tears of grief to Additional Chief Secretary Athulya Misra, who inspected the white damage, claiming that the non-removal of the encroachments was the cause of the rainwater runoff.