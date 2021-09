இ.பி.எஸ், கவர்னர் ஆர்.என்.ரவியுடன்.. மத்திய அமைச்சர் முருகன், அண்ணாமலை திடீர் சந்திப்பு.. பின்னணி!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கலும் ஏற்கனவே தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆளும் கட்சியான திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிரம் வருகின்றன.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai and Union Minister L Murugan met Edappadi Palanisamy and Governor RN Ravi. There are some reports that Annamalai and Murugan have spoken to the Governor about the DMK rule