10 வருஷம் கழித்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கை.. பக்கா பிளானுடன் பிடிஆர்.. பரபரப்பில் நிதியமைச்சகம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: 10 வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு சட்டசபையில் வெள்ளையறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வரும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் இதை தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

இந்த வெள்ளை அறிக்கையில் என்ன அம்சங்கள் இடம் பெறும் என்பது குறித்துதான் தற்போது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளை அறிக்கை என்றால் என்ன, ஏன் அதற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம்?

English summary

PTR Palanivel Thiagarajan will submit white paper in Tamil Nadu assembly on budget session. What are the things can we expect from this?