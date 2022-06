பரபர சூழலில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம்.. என்ன விஷயங்கள் விவாதிக்கப்படும்? புதிய மசோதாவுக்கு ஒப்புதல்?

Chennai

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று மாலை அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

இந்தக் கூட்டத்தில், அனைத்து அமைச்சர்களும், தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகளும் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டைத் தடை செய்யும் புதிய மசோதா பற்றியும் இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

