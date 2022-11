பணத்தை வாரிக்கொடுத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! - அமெரிக்காவில் விவாதிக்கப்படும் கீழடி ஆய்வுகள்!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : அமெரிக்காவில் உள்ள ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்காக 3 லட்சம் அமெரிக்க டாலரை கொட்டிக் கொடுத்துள்ளது தமிழக அரசு. இந்திய மதிப்பில் சொன்னால் 2.50 கோடி ரூபாயை வழங்கி இருக்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

அமெரிக்காவில் உள்ள ஹார்வார்டு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டபோது திமுக ஆட்சியில் இல்லை. ஆனால், அப்போது திமுக சார்பில் ரூ 1 கோடியை நிதியாக மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

டொரோண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் இதேபோல் தமிழ் இருக்கையை நிறுவும் முயற்சி எடுக்கப்பட்டபோதும் 10 லட்ச ரூபாயை திமுக வழங்கியது.

ஆன் தி ஸ்பாட்டில் பெர்மிஷன் கிராண்டட்! கைதட்டலை அள்ளிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! ஆரவாரமான வரவேற்பு!

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin has given 2.50 crore rupees to set up a Tamil seat in the University of Houston in US. Studies on Tamil civilization and culture are being started through this seat.