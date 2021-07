'கொரோனா 3-வது அலை வேண்டாம் மக்களே.. விழிப்புடன் கவனமா இருங்க'.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மூன்றாம் அலையை தவிர்க்க மக்கள் அவசியமின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து 60 நாளுக்கும் மேலாக கொரோனா குறைந்து வந்தது. இதனால் கூடுதல் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டன. இந்த தளர்வுகள் கொரோனா தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மீண்டும் வேகம் எடுத்துள்ளது.

தொடர்ந்து 2-வது நாளாக தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்ந்துள்ளது. சென்னை உள்பட 19 மாவட்டங்களில் தொற்று அதிகரித்துள்ளது கவலையை எற்படுத்தி இருக்கிறது.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has appealed to the people not to leave their homes unnecessarily to avoid the third wave of corona in Tamil Nadu