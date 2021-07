'தளர்வுகள் உங்களுக்காகத்தான்.. புரிந்து எச்சரிக்கையாக இருங்க'.. மக்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டாலும், மக்கள் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் இருந்து நோய் பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

அன்பார்ந்த மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கொரோனா என்னும் பெருந்தொற்றில் இருந்து மீண்டு வருகிறோம். கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வந்து விட்டது. இந்த பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசு போடப்பட்ட முழு ஊரடங்கை முழுமையாக கடைபிடித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து காப்பாற்றிய மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், முன்கள பயணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has appealed to the people to restrain themselves from spreading the disease despite various relaxations in the curfew