'MADE IN TAMILNADU' உலகம் முழுவதும் ஒலிக்கும்.. இதுதான் அரசின் இலக்கு.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி!

Chennai

சென்னை: உலகம் முழுவதும் தமிழக தயாரிப்பு (MADE IN TAMILNADU) என்ற நிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு தொழில் ஏற்றுமதி மாநாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழக அரசு, மத்திய அரசு மற்றும் பல்வேறு ஏற்றுமதி குழுமங்கள் இணைந்து 'வர்த்தகம் மற்றும் வணிக வாரம்' நிகழ்வினை இந்திய சுதந்திர தின விழாவின் 75-வது வருடத்தை முன்னிட்டு நடத்துகின்றன.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'ஏற்றுமதியில் ஏற்றம் - முன்னணியில் தமிழ்நாடு' ஏற்றுமதி என்ற பெயரில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் தமிழ்நாடு தொழில் ஏற்றுமதி மாநாடு நடைபெற்றது.

