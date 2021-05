ராஜீவ் கொலை வழக்கு: ஏழுபேர் விடுதலையில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒப்புதல் கிடையாது - கே.எஸ். அழகிரி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்றுள்ள ஏழுபேரை விடுவிக்க வேண்டும் என்று குடியரசு தலைவருக்கு தமிழக அரசு எழுதியுள்ள கடிதத்திற்கு, தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒப்புதல் கிடையாது என்று மாநிலத்தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி கூறியுள்ளார். ஆரம்பத்தில் இருந்தே குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கொடுப்பதை நீதிமன்றங்களே செய்ய வேண்டுமே தவிர, அரசியல் அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பாரதப் பிரதமர் திரு ராஜீவ் காந்தியின் 30 ஆவது நினைவு நாள் இன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சார்பில் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள சின்னமலை அருகில் உள்ள ராஜீவ் காந்தியின் முழு உருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் திரு கே எஸ் அழகிரி, முன்னாள் தலைவர் திரு கே வி தங்கபாலு மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் பின்பு சிலையின் கீழ் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த படத்துக்கும் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரு கே எஸ் அழகிரி ராஜீவ் காந்தி பிரதமராக இருந்தபோது தான் இந்தியா 21ம் நூற்றாண்டுக்கான பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளதாகவும் இளைஞர்கள் வளர்ச்சியும் அவருடைய காலகட்டத்தில்தான் தொலைத்தொடர்பு துறையும் அவர் வகுத்த திட்டங்கள் தான் இன்று அனைவர் கையிலும் கைபேசி உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

English summary

The Tamil Nadu Congress party has not approved the letter written by the Tamil Nadu government to the President regarding the release of the seven Tamil KS Alagiri said.The Tamil Nadu Congress Committee has opposed political parties demand to release the seven persons convicted in the Rajiv Gandhi assassination case.