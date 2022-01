தமிழகத்தில் உச்சத்தில் கொரோனா.. கடும் உஷார் நிலை.. அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு உச்சகட்டத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 23,459 பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதுவும் தலைநகர் சென்னையில் 9,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை மட்டுமில்லாது தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. கொரோனவை கட்டுப்படுத்த தமிழகத்தில் தினமும் இரவு நேர ஊரடங்கு, வார இறுதி நாள் ஊரடங்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

English summary

Health Secretary Radhakrishnan has directed the district collectors to keep corona prevention centers in all districts ready as the corona infection continues to increase in Tamil Nadu