தமிழ்நாட்டில் உணவகங்களில் 50% பேர் மட்டுமே அனுமதி.. வேறு என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்?.. முழு விவரம்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும் தொடரும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வந்த நிலையில் கடந்த 5 நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைய தொடங்கி உள்ளது.

தொற்று பாதிப்பு 30,000-க்கும் கீழே குறைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்ததை அடுத்து கடந்த 6-ம் தேதி முதல் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் அமலானது.

Tamil Nadu government has announced that various restrictions will continue in Tamil Nadu as the night curfew and the full curfew on Sunday have been canceled. It has been announced that public gatherings such as community, cultural and political gatherings will continue to be banned