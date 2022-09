ரேஷன் கடை பெண் ஊழியர்களுக்கு குட்நியூஸ்.. மகப்பேறு விடுறை பற்றி தமிழக அரசு அசத்தல் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ரேஷன் கடையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு 270 முதல் 365 நாட்கள் வரை மகப்பேறு விடுமுறை தொடர்பாக கூட்டுறவுத்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அரசு பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகள் ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு துறைகளில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு 12 மாதங்கள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், ரேஷன் கடை பெண் ஊழியர்களுக்கு 6 மாதம் மட்டுமே விடுப்பு வழங்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது.

இது தொடர்பான செய்திகள் வெளியான நிலையில் ரேஷன் கடைகளில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கும் 270 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

