மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... 6.18 லட்சம் இலவச சைக்கிள்கள் கொள்முதல்... விரைவில் வழங்க திட்டம்

சென்னை: அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் +1, ஐடிஐ பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு 6.18 லட்சம் சைக்கிள்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு 3 மாதத்தில் இலவசமாக வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. 2021-22-ம் ஆண்டு கல்வியாண்டில் மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான இலவச சைக்கிள் திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம், வாகனம் இல்லாமல் பள்ளிக்கு வருவதற்கு சிரமப்படும் மாணவ, மாணவியருக்கு இலவச சைக்கிள் கிடைக்கும். இலவச சைக்கிள்களால் ஏராளமான மாணவ, மாணவியர் உரிய நேரத்தில் பள்ளிக்கு வந்து சேர முடியும்.

தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்ட இலவச சைக்கிள் திட்டத்தில் பல நன்மைகள் உள்ளன. இலவச மிதிவண்டி, மாணவர்கள் சரியான நேரத்தில் பள்ளிக்குச் செல்லவும், எதையும் தவறவிடாமல் பாடங்களை படிக்கவும் உதவும். மேலும், மாணவர்கள் போக்குவரத்து கட்டணம் பற்றி கவலைப்படாமல் தினமும் பள்ளிக்கு வரலாம்.

இலவச மிதிவண்டித் திட்டம் கடந்த 2001-02 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த ஜெ.ஜெயலலிதாவால் தொடங்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்தத் திட்டம் முன்பு உயர்நிலைக் கல்வி படிக்கும் SC / ST பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது.

முந்தைய திட்டம் அரசாங்கத்திற்கு வெற்றிகரமாக இருந்ததால், தற்போது தமிழ்நாட்டின் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் 11 ஆம் வகுப்பு, ஐடிஐ படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பாலினம் மற்றும் சாதி வேறுபாடின்றி இத்திட்டம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

பல ஏழை மாணவர்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் இருந்து வெகு தொலைவில் வசிப்பதால் பள்ளிகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இலவச சைக்கிள் தூரத்தை எளிதாக கடக்க உதவும். இது மாநில அரசின் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் செயலாகவும் உள்ளது.

அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும்,அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறுவார்கள். பள்ளிகளைத் தவிர, மாநிலத்தில் உள்ள தொழில்துறை பயிற்சி நிறுவனங்கள் அல்லது ஐடிஐகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பித்து இந்த இலவச சைக்கிளை தமிழக அரசிடமிருந்து பெறலாம்.

11.78 லட்சம் விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பலன்களைப் பெறலாம் என்று தோராயமான மதிப்பீடுகள் கூறுகின்றன. இந்த எண்ணிக்கையில் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 5.06 லட்சம் மாணவர்களும் 6.49 லட்சம் பெண் மாணவர்களும் உள்ளனர். ஐடிஐகளில் இருந்து சுமார் 18,506 விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த இலவச சைக்கிளைப் பெற முடியும்.

தற்போது 6.18 லட்சம் சைக்கிள்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு 3 மாதத்தில் இலவசமாக வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் முதல் 2021 ஜனவரி வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது. கடந்த ஆண்டும் கொரோனா பரவல் காரணமாக செப்டம்பர் வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளாகவே பள்ளிகள் சரியாக செயல்படாத காரணத்தால் இலவச சைக்கிள்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. இதேபோல இலவச லேப்டாப்பும் அரசு வழங்கவில்லை. தற்போது இலவச சைக்கிள் வழங்க அரசு முன்வந்திருக்கும் நிலையில் இலவச லேப்டாப்பும் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

