வேதா நிலையம் விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு இல்லை- தமிழக அரசு விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஜெயலலிதாவின் வேதா இல்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஏற்கனவே நீதிபதி கிருபாகரன் தலைமையிலான அமர்வு உத்தரவிட்டிருந்ததாகவும், மேலும் நீதிபதி சேஷசாயியும் அதேபோல் உத்தரவிட்டதால், மேல்முறையீடு செய்யவில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வேதாநிலையம் நினைவு இல்லமாக மாற்றும் வகையில், கையகப்படுத்திய உத்தரவுகளை ரத்து செய்ததை எதிர்த்து மேல் முறையீடு தாக்கல் செய்ய செய்ய அதிமுகவிற்கு அனுமதி அளித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா வாழ்ந்த போயஸ்தோட்டத்தில் உள்ள வேதா நிலையம் இல்லத்தை, நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது தொடர்பாக முந்தைய அதிமுக அரசு, அறிவித்ததை ரத்து செய்யக்கோரி ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகளாக அறிவிக்கப்பட்ட தீபா, தீபக் தரப்பில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

English summary

TN government says about Vedha Nilayam appeal by AIADMK Tamilnadu Government clarifies that it doesnot go for appeal against Chennai HC judgement in Vedha Nilayam issue.