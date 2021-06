''ஒரு கையால் கொடுத்து.. மறு கையால் பறிப்பது நியாயமா?''.. எதை சொல்கிறார் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மதுக்கடைகளை மூடி முழுமையான மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்த தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். மக்கள் நோயின்றி, குடும்பத் தகராறுகள் இல்லாமல் வாழ மிகச்சிறந்த வழி மதுக்கடைகளை மூடுவது தான் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு மாதமாக போடப்பட்டு இருக்கும் ஊரடங்கு காரணமாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று தினம்தினம் குறைந்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 13,000-க்கும் குறைவானவர்களே தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதனால் தமிழ்நாட்டில் கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களை தவிர மற்ற 27 மாவட்டங்களுக்கு கூடுதல் தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

