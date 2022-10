Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த காரணம் அரசிடம் இருந்து சுட சொல்லி வந்த உத்தரவு தான், இதில் தண்டனைக்குரியவர்கள் உத்தரவு போட்டவர்களா அல்லது அந்த உத்தரவை நிறைவேற்றியவர்களா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் எய்தவர்களை விட்டு அம்புகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கையின் பரிந்துரைப்படி, துப்பாக்கிச்சூட்டில் சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள், வட்டாட்சியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அரசின் நடவடிக்கையை விமர்சிக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கருத்து தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சொந்தக் கட்சி காரரையே..? எச்.ராஜா செய்த சம்பவம்.. திமுகவை குறி வைத்த லிஸ்ட்டால் பாஜகவில் குழப்பம்!

English summary

The reason for Thoothukudi firing was the government's order, TN government should consider taking action against the shooters in the Tuticorin gunshoot case. : TN Congress Committee President KS Alagiri.