தமிழக அரசு வெளியிட்ட மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு.. காலையில் இருந்து ரேஷன் கடைகளில் குவியும் மக்கள்!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக அரசு வழங்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு பெறாத தகுதியுள்ள அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்காகவே, தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தமிழக அரசு 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, சுமார் 2.15 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள், இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு மையங்களில் வசிப்போர்களுக்கு 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது..

ரேசன் கடைக்கு பொங்கல் பொருட்கள் வாங்க வீட்டில் இருந்து பை கொண்டு வாங்க... தமிழக அரசு அறிவிப்பு

English summary

Tamilnadu Government announces, those who did not receive the Pongal gift package can get it at all ration shops from today