சனாதனவாதிகளால் தாக்கப்படும் தமிழக அரசு! பாஜக-திமுக இடையே எந்த உறவும் இல்லை! முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

சென்னை: திமுக, பாஜக இடையே எந்த உறவும் இல்லை. திமுக தனது கொள்கையில் எப்போதும் உறுதியாக உள்ளது. இதில் குறைந்தபட்ச சமரசம் கூட செய்து கொள்ளாது. இதனால் தான் சனாதனவாதிகள், வகுப்பு வாதிகளால் இந்த அரசு அதிகப்படியான தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறது. சனாதன சக்திகளை தனிமைப்படுத்துவோம்'' என தொல் திருமாவளன் பிறந்தநாள் விழாவில் தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பேசினார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவராக இருப்பவர் தொல் திருமாவளவன். எம்பியாக உள்ள இவர் 60 வது பிறந்தநாள் கொண்டாடுகிறார்.

இந்நிலையில் தான் சென்னையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் திருமாவளவனின் 60வது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது. இதில் தமிழக முதல் அமைச்சர் முக ஸ்டாலின் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

There is no relationship between DMK and BJP. DMK has always stood firm on its policy. Not even the slightest compromise will be made. This is why this government is under excessive attack by Sanatanadis and classists. Tamil Nadu Chief Minister Mukh Stalin spoke at Thol Thirumavalan's birthday function.