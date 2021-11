10.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு ரத்து.. தமிழக அரசின் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன?.. அமைச்சர் பொன்முடி விளக்கம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அ.தி.மு.க. அரசு வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கி சட்டம் இயற்றியது. தேர்தலுக்கு பிறகு ஆட்சி அமைத்த தி.மு.க அரசு வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக அரசாணை வெளியிட்டது.

இந்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு தரப்பினரும் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வன்னியர்களுக்கான உள் இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தது.

English summary

Higher Education Minister Ponmudi said the Tamil Nadu government was going to appeal against the 10.5 per cent reservation for Vanniyar community