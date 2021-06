மக்களே அச்சம் வேண்டாம்..டெல்டா பிளஸ் வைரஸ் பாதித்த பெண் குணமடைந்தார்.. கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் மா.சு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பெண் குணமடைந்து விட்டதாக தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா தாக்கம் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டிபடைத்து வருகிறது

அதுவும் கடந்த 3 மாதங்களாக கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை நாடு முழுவதும் போட்டு பாடாய் படுத்தியது.

English summary

The Tamil Nadu Health Department has said that a woman diagnosed with the Delta Plus Corona virus in Tamil Nadu has recovered