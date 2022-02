தட்டித்தூக்கிய திமுக.. காலியான அதிமுக..மல்லுகட்டும் சுயேட்சைகள் - பேரூராட்சிகளை ஆளப்போவது யார்?

Chennai

oi-Logi

சென்னை: நடந்து முடிந்துள்ள நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி என அனைத்திலும் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்துவருகிறது. 489 பேரூராட்சிகளில் 367 இடங்களில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒரே கட்டமாக கடந்த 19-ந்தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

சூப்பர்! திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட திருநங்கை கங்கா கலக்கல் வெற்றி... குவியும் பாராட்டு

நண்பகல் 2 மணி நிலவரப்படி ஒட்டு மொத்தமாக 21 மாநகராட்சிகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் ஒட்டுமொத்த இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தமிழகம் முழுதும் உள்ள 138 நகராட்சிகளில் திமுக125, அதிமுக - 5 மற்றும் பிற கட்சிகள் 4 நகராட்சிகளையும் கைப்பற்றியுள்ளன.

English summary

The DMK has been recording the biggest victory in the ongoing urban local body elections in all the corporations, municipalities elections