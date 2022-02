திமுக எந்த வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றவில்லை - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தடாலடி

Chennai

சென்னை: திமுக மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. இந்த தேர்தலில் திமுக தோற்கும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சிப் பதவிகளுக்கான தேர்தல் நடந்துமுடிந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக இன்று தேர்தல் நடைபெற்றுவருகிறது.

தமிழகத்தில் 2016-க்குப் பிறகு தற்போது தான் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளில் இன்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

The DMK has not kept its promises to the people. Former minister Jayakumar has said that the DMK will lose this election.