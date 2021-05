ஒரு வாரத்திற்கு மளிகை, காய்கறி கடைகள் இயங்காது.. அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஒரு வாரத்திற்கு மளிகை, காய்கறி கடைகள் இருக்காது என்பதை அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

மளிகை, காய்கறி கடைகள் அடைக்கப்பட்டால் அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட எதுவும் வாங்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் சூழல் ஏற்படாலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறையாத காரணத்தால், கடந்த மே 10ம்தேதி முதல் தளர்வுகளுடன் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நோய்த்தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 2.74 லட்சமாக உள்ளது. தினசரி பாதிப்பு 36 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது. உயிரிழப்பும் 500ஐ நெருங்கி உள்ளது

English summary

The public has appealed to the Tamil Nadu government to reconsider the fact that there will be no grocery and vegetable shops for a week.