மக்களின் உடல்நலன் முக்கியம்.. போலி குளிர்பான தொழிற்சாலைகள் மீது உடனடி ஆக்ஷன்.. அமைச்சர் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போலி குளிர்பான தொழிற்சாலைகள் இயங்குவது கண்டறிப்பட்டால் உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை பெசன்ட் நகரில் வசித்து வந்தவர்கள் சதீஷ் -காயத்ரி தம்பதி. இவர்களுக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். இதில் இளைய மகள் தரணி(13). கல்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த இவர்கள், கடந்த சில மாதங்களாக காயத்ரியின் தாய் வீடான பெசன்ட் நகரில் வசித்து வருகின்றனர்.

ஆரம்பிச்சாச்சு.. 3 மணி நேரம்.. உங்க ஏரியாவில் எப்படி.. ட்வீட் போட்டு அமைச்சரை சீண்டிய கஸ்தூரி

நேற்று முன்தினம் காலை காயத்ரி வேலைக்கு சென்று விட்ட நிலையில் சிறுமி சிறுமி தரணியின் வாழ்க்கையில் விதி விளையாடியது. மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமி அருகில் உள்ள மளிகை கடையில் Togito Cola என்ற குளிர்பானத்தை வாங்கியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Food Minister chakrapani has warned that stern action will be taken under the Food Security Act if fake cool drinks factories are found operating in Tamil Nadu