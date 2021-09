நாளை நீட் தேர்வு நடக்கும் நிலையில்..நாளை மறுதினம் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழக சட்டமன்றத்தில் வருகிற திங்கட்கிழமை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது.

தேசியத் தேர்வுகள் முகமை சார்பில் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு மே முதல் வாரத்தில் நடைபெறவிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு நாளை நடைபெறுகிறது. நாடு முழுவதும் 202 தேர்வு மையங்களில் 12-ம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் 5 மணி வரை பேனா, காகித முறையில் நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது.

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian has said that the resolution against NEET examination will be passed in the Tamil Nadu Assembly next Monday