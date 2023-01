அதிமுக பிரிந்த கூடை.. திரிந்த பால்.. டீ, காபிகூட போட முடியாது! அமைச்சர் மனோ தங்கராஜின் கலாய் கவிதை

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இடையே தலைமைக்கான போட்டி தொடர்ந்து வரும் நிலையில், அதிமுக வலுவான கட்சி என்பது அறியாமை என்றும், அது ஒற்றுமையாகவும் ஒரே கட்சியாகவுமில்லை எனவும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் ட்விட்டரில் விமர்சித்து உள்ளார். அதே நேரம் திமுக கொள்கை ரீதியாகக் கட்டமைக்கப்பட்டு வலுவான கூட்டணியுடன் இருக்கும் கட்சி என அவர் புகழ்ந்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையே அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவி யாருக்கு என்ற போட்டி கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வருகிறது.

கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி அது செல்லாது என உத்தரவிட்டார்.

Tamilnadu Minister Mano Thangaraj has criticized on Twitter about the clash between EPS and OPS. Saying that AIADMK is not a strong party and it is not united.