சூப்பர்.. கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்க.. மருத்துவமனைகளில் தலா 10 பேர் நியமனம்.. மா.சு அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கொரோனா வார்டில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு உணவு கொடுக்க ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலும் 10 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

சென்னை வேளச்சேரியில் கோவிட் கேர் மையத்தில் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆய்வு செய்தார்.

அங்கு நோயாளிகளுக்கு வழங்குவதற்காக சமைக்கப்படும் உணவு கூடத்தை அவர் பார்வையிட்டார். அந்த உணவை சாப்பிட்டு பார்த்து தரத்தை பரிசோதித்தார். அப்போது தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்ட பலர் உடன் இருந்தனர்.

