கல்வி கட்டணம் எவ்வளவு.. 'டிசி', ஆன்லைன் கிளாஸ், தனியார் பள்ளிகளுக்கு தமிழக அரசு '6' அறிவுறுத்தல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இந்த ஆண்டு தனியார் பள்ளிகள் கல்வி கட்டணத்தில் 75 சதவீதம் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என்றும் கல்வி கட்டணம் செலுத்த மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று தனியார் பள்ளிகளுக்கு பள்ளி கல்விதுறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது, கட்டணம் செலுத்தாத மாணவர்களை இணையதள வகுப்பில் இருந்து நீக்கக் கூடாது.என்றும் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

கொரோனா முதல் அலையால் கடந்த ஆண்டு மூடப்பட்ட பள்ளிகள், இரண்டாவது அலையால் இந்த ஆண்டும் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை. ஆன்லைனில் வகுப்புகள் தொடங்கி உள்ளன.

தனியார் பள்ளிகள் கல்வி கட்டணம் எவ்வளவு வசூலிக்க வேண்டும், எப்படி மாணவர்களிடம் நடந்து கொள்ள வேணடும், மாற்று சான்றிதழ் விவகாரம் உள்ளிட்டவை குறித்து தமிழக அரசு நேற்று மாலை அறிவிக்கை வெளியிட்டது.

உத்தரவுகளை மதிக்கணும்.. இல்லாட்டி.. தனியார் பள்ளிகளை லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிய தமிழ்நாடு அரசு!

English summary

Tamilnadu Department of School Education has advised that private schools should charge only 75 percent of tuition fees and should not force students to pay tuition fees.