மதுரையில் 104 டிகிரி,சென்னையில் 100 டிகிரி வெப்பநிலை - சுட்டெரிக்கும் சூரியனால் அவதியில் மக்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. மதுரையில் அதிகபட்சமாக 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பமும், சென்னையில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பநிலையும் பதிவாகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கோடைகாலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 100 டிகிரியை தொட்டுள்ளது. அக்னி நட்சத்திர காலம் இப்போதே ஆரம்பித்து விட்டது போல அனலடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது.

இந்நிலையில், ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களில் வெயிலின் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளதால் மக்களின் கவலை அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Weather report: (தமிழ்நாடு வானிலை அறிக்கை) The summer sun is burning in Tamil Nadu. The maximum temperature in Madurai is 104 degrees Fahrenheit and in Chennai it is 100 degrees Fahrenheit. It has rained in some towns in Tamil Nadu due to global warming.