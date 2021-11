அரபிக் கடல்ல ஒருத்தன்.. அந்தமான் கடல்ல புதுசா இன்னொருத்தன்.. எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்!.. வெதர்மேன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை நாளை வரை தொடரும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் கனமழை கொட்டி வருகிறது. இதனால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. சென்னை உள்பட 13 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

வடசென்னை, வில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் மின் இணைப்பு துண்டிப்பு

ஏற்கெனவே சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக காட்சி தருகிறது. இந்த நிலையில் 3 மணி நேரம் மழை என்பதால் மேலும் வெள்ள நீர் சூழும் அபாயம் உள்ளது.

English summary

Tamilnadu Weatherman says that As long as this UAC is there it will give rain upto tomorrow morning in Chennai and KTC.