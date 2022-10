நீங்கள் திருக்குறளை எவ்வளவு அலசி ஆராய்ந்தாலும் அது கிடைக்காது! ஆளுநர் ரவிக்கு பாடம் எடுத்த காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆளுநர் ரவி திருக்குறளை படித்து வருவது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் ஆனால் அதன் அர்த்தத்தை தவறுதலாக புரிந்துகொள்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல எனவும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

திருக்குறளில் எந்த மதத்தைப் பற்றியோ, மொழியைப் பற்றியோ, இறை வழிபாட்டை பற்றியோ, மன்னர்களை பற்றியோ அல்லது அன்று வாழ்ந்த வள்ளல்களை பற்றியோ திருவள்ளுவர் குறிப்பிடவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஆளுநர் கருத்துக்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்து கே.எஸ்.அழகிரி விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

மீண்டும் மீண்டும் திருக்குறள்- ஜியு போப், ஆன்மீக நூல் சர்ச்சையை எழுப்பும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri said that, it is welcome that Governor Ravi is reading Thirukkural but it is not acceptable to misunderstand its meaning.