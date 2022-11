மேயரை சும்மா சொல்லக் கூடாது.. பாராட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.. ஆஹா ஓஹோவென புகழும் கே.எஸ்.அழகிரி!

Chennai

சென்னை: கடந்த 48 மணி நேரத்தில் சென்னையில் 90% மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளதால் மேயர் பிரியா ராஜனை பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

220 கி.மீ. நீளத்திற்கான மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளில் 157 கி.மீ. தூரத்திற்கான பணிகள் முடிக்கப்பட்டதால் பெரும் பாதிப்பு தவிர்க்கப்பட்டதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri has said that he is obliged to praise Mayor Priya Rajan as 90% of rainwater floods have been repaired in Chennai in the last 48 hours.