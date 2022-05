டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு..! திட்டமிட்டபடி தேர்வு நடைபெறும்.. விதிமுறைகள் என்னென்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு மே 21ஆம் தேதி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் எனவும், குரூப் 2 தேர்வை எழுத 11.78 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் என தமிழக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத் தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்ற தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு மொத்தம் 5831 காலி பணியிடங்களுக்கு குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வு வருகின்ற 21ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

English summary

As already announced, the tnpsc Group 2 examination will be held on May 21 and 11.78 lakh people have applied to write the Group 2 examination, said Balachandran, chairman of the tamil nadu public service commission