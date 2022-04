டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு 18 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்... இன்றே கடைசி நாள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் குரூப் 4 எழுத்துத் தேர்வுக்கு நேற்று மாலை வரையில் 18 லட்சம் பேர் இணைய வழி மூலம் விண்ணப்பம் செய்துள்ளதாக டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. இன்றே கடைசி நாள் என்பதால் பல ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பாலச்சந்திரன் குரூப்-4 தேர்வுக்கான அறிவிப்பை கடந்த மாத இறுதியில் வெளியிட்டார். அதன்படி குரூப்-4 தேர்வானது வருகிற ஜூலை 24ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்முறையாக நகர்ப்புற மேம்பாட்டு வாரியம் வீட்டு வசதி வாரியங்கள் உள்ள 163 பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. 80 பணியிடங்கள் விளையாட்டுப் பிரிவில் மூலம் நிரப்பப்படும் என்றும், இத்தேர்வு காலை 9.30 மணி முதல் 12 மணி வரை, மூன்று மணி நேரம் நடைபெறும் என்றும் அதன் தலைவர் பாலசந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு இதுவரை 13 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் - ஏப்.28 கடைசி நாள்

English summary

TNPSC Group 4 exam application last date today: (டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள் ) It has been announced that you can apply for the TNPSC Group 4 exam today is the last day to apply as the exam is announced to be on July 24th.