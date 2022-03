சுட்டெரிக்கும் வெயில்... அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை - அனல் காற்றால் தவிக்கும் மக்கள்

Chennai

சென்னை: பங்குனி மாத வெயில் ஆரம்பத்திலேயே சுட்டெரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டிற்கு மேல் பதிவாகியுள்ளது. பகலில் தொடங்கி மாலை வரை அனல் காற்று வீசுவதால் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை மழை வெளுத்து வாங்கியது. ஆறுகளில் வெள்ளம் பெறுகியது. அணைகளில் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. ஏரி, குளங்கள் நிரம்பியுள்ளதால் தண்ணீர் பஞ்சம் வர வாய்ப்பு இல்லை.

மழைகாலம், குளிர்காலம் முடிந்து கோடை காலம் ஆரம்பித்து விட்டது. தமிழகத்தில் 8க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 101 டிகிரி பாரன்ஹீட்டுக்கு மேல் பதிவாகியுள்ளது.

சுட்டெரிக்கும் வெயில்...தமிழகத்தில் 100டிகிரியை தாண்டிய வெப்பம் - மும்பை, தானேவில் அனல் காற்று

The Meteorological Department has forecast a maximum temperature of 2 to 3 degrees Celsius for the next two days in Tamil Nadu.