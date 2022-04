கோடையில் தட்டி எடுக்கப்போகும் கனமழை... ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்த வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தின் டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கன மழை பெய்து வருகிறது. தென் மாவட்டங்கள்,புதுக்கோட்டை,கடலுார்,அரியலுார்,மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிக கன மழைக்கான ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது சென்னை வானிலை மையம்.

கோடை வெயிலுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து விட்டு கடந்த ஒரு வார காலமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக தாராபுரத்தில் 15 செ.மீ., தென்காசி ஆய்க்குடியில் 12 செ.மீ. மழை பதிவானது. சங்கரகோவில் 11, தென்காசியில் 10, சிவகிரியில் 8, பாம்பனில் 7 செ.மீ. மழை பதிவானது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கோனார்க் ரயில் மோதியதில் 6 பயணிகள் பலி.. ஆந்திராவில் சோகம்

மேற்குத்தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் பெய்துவரும் மழையால் குற்றாலம் அருவியில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இந்த கோடை மழையால் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள நீர் நிலைகளுக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரித்து வருகிறது. இதேபோல தமிழத்தின் தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

English summary

Heavy rains are expected in the delta and southern districts of Tamil Nadu. The Chennai Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rains in the southern districts, Pudukkottai, Kadalur, Ariyalur and Delta districts.