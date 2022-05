விண்ணை முட்டும் விலை... தக்காளி இல்லாமல் சமைப்பது எப்படி - இல்லத்தரசிகளே இதோ டிப்ஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: த‌க்காளி திடீர் விலையேற்ற‌த்தால் த‌க்காளிக‌ளில் செய்ய‌ப்ப‌டும் உணவுகளுக்கு திண்டாட்டம் ஏற்படும் சூழலும் உருவாகியுள்ளது. விலையேற்ற‌த்தினால் க‌வ‌லைய‌டைந்துள்ள‌ இல்ல‌த்த‌ர‌சிக‌ள் தக்காளி இல்லாமல் சமைப்பது எப்படி என்று கூகுளில் சர்ச் செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். அவர்களுக்காக இந்த கட்டுரை. தக்காளி இல்லாமல் விதம் விதமாக சமைத்து அசத்தலாம்.

கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு வரை சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ 100 ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனையானது. விலைச்சல் அதிகரிப்பால் இப்போது சின்ன வெங்காயம் 5 கிலோ 100 ரூபாயாக விற்பனையாகிறது. தக்காளி விலை இப்போது தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

நமது அன்றாட சமையலில் தக்காளிக்கு எப்போதும் முக்கிய இடமுண்டு. பல வகையான உணவுகளில் தக்காளியும், வெங்காயமும் இடம்பெறாமல் இருக்காது. ஆனால், தக்காளியின் இந்த விலையேற்றத்தில் என்ன சமைப்பது, எப்படிச் சமாளிப்பது எனப் பெண்கள் திகைத்துப் போயிருக்கிறார்கள். தக்காளி சேர்க்காமல் எப்படி சமைக்கலாம் என்றும் யோசித்து வருகின்றனர்.

English summary

How to cook without tomatoes: (தக்காளி இல்லாமல் சமைப்பது எப்படி?) The sudden rise in the price of tomatoes has created an environment in which the food made in the tomato is in short supply. This article is for them. It can be cooked without tomatoes and is delicious.