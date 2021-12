நாளை பாமக புத்தாண்டு பொதுக்குழு.. அன்புமணிக்கு புதிய பதவி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புத்தாண்டு சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம்,''2021-ஆம் ஆண்டுக்கு விடை கொடுப்போம்;2022-ஆம் ஆண்டை வரவேற்போம்'' என்ற தலைப்பில் நாளை அக்கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அன்புமணிக்கு புதிய பதவி தருவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு நடைபெற்று முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்குப்பிறகு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மாவட்டம் மாவட்டமாக சென்று நிர்வாகிகளை சந்தித்து வருகிறார். கூட்டங்களில் அவர் பேசும் பேச்சு அடுத்த நாள் முக்கிய விவாதப் பொருளாக மாறி வருகிறது.

திமுகவை பாராட்டியது, அதிமுக துரோகம் செய்தது, வன்னியர்கள் என் பின்னால் வரவில்லை என அவர் பேசியது தமிழக அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றது. இதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலானோர் தகுந்த பதிலையும் கொடுத்து வந்தனர்.

The New Year Special General Body Meeting of the pmk will be held tomorrow under the chairmanship of Ramdas, the founder of the party, under the theme "Let's Answer 2021; We Will Welcome 2022".