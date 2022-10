4.. 40.. "அச்சாரம்".. கிளம்பி வர்றாங்களாமே.. "மேலிடம்" கையில் பெரிய லிஸ்ட்.. சட்டென திரும்பிய திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக அரசுக்கு நெருக்கடியை தருவதற்காக மெகா பிளான் ஒன்றுடன் தமிழக பாஜக தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழக பாஜகவை பொறுத்தவரை, தனித்து போட்டியிட்ட வரலாறு கிடையாது.. திராவிட கட்சிகளின் முதுகில் சவாரி செய்தே தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

அதேசமயம், அந்த பலவீனத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்வதும் இல்லை.. அதிமுகவுக்கு தங்கள் பிரச்சனையை சமாளிக்கவே நேரம் போதவில்லை என்பதால், இதை பாஜகவும் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு வருவதுடன், கட்சியும் வளர ஆரம்பித்துவிட்டது..

எருமை, ஆடு.. உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குமே! பட்டென கலாய்த்த அப்பாவு! ஸ்டன் ஆன பாஜக நயினார் நாகேந்திரன்!

English summary

top 3 Strategies by TN BJP and What is the reason for central ministers to come to Tamil Nadu