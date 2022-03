"பிளாஸ்டிக் சேர்.." அதிரடி ரெய்டில் 35 லட்சம், நீ எஸ்சி-தானே? ராஜ கண்ணப்பனை சுற்றி வளைத்த சர்ச்சைகள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ராமநாதபுரத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் ஜாதி ரீதியாக திட்டியதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் இவர் சர்ச்சைகளில் சிக்குவது ஒன்றும் புதிதல்ல என்றும், ஏற்கனவே இது போன்ற பல சர்ச்சைகளில் சிக்கியவர்தான் அமைச்சர் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் அமைச்சர் பொறுப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் தமிழக போக்குவரத்துறை அமைச்சருமான ராஜகண்ணப்பான் தற்போது அரசு அதிகாரி ஒருவரை சாதிய வன்மத்தோடு திட்டியிருப்பதாக அந்த அதிகாரி அதிரடி புகார் அளித்திருக்கிறார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் முதுகுளத்தூர் ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரான ராஜேந்திரன் தான் அந்த பகீர் புகாரை கிளப்பியிருப்பவர். இவரை தான் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் ஜாதி ரீதியாக திட்டியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

In Ramanathapuram, there is a complaint that the Minister of Transport Rajakannanpan has insulted the Regional Development Officer on the basis of caste. It is not new that he is embroiled in controversy and the minister is said to be already embroiled in a number of such controversies.