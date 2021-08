பளார் என்று போலீஸ் கன்னத்தில் அறைந்த வட மாநில லாரி டிரைவர்.. சென்னையில் பரபரப்பு.. வெளியான வீடியோ

Chennai

சென்னை : போரூர் அருகே தவறான பாதையில் வந்ததால், மாற்றுச் சாலையில் செல்ல அறிவுறுத்திய போக்குவரத்து காவலரை வெளிமாநில லாரி ஓட்டுநர் ஒருவர் கன்னத்தில் அறைந்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

போரூர் ஏரி அருகே கனரக வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்ட சர்வீஸ் சாலை உள்ளது.

இங்கு, மகாராஷ்டிரா மாநில பதிவு எண் கொண்ட லாரி ஒன்று செல்ல முற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

An north state truck driver has slapped a traffic policeman on the cheek for instructing him to take a detour on the wrong track near Porur, Chennai.