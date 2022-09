கோவை டூ காஷ்மீர் 3000 கி.மீ! 2 நாட்களில் கடக்க திட்டம்.. நான்ஸ்டாப் ரைடு.. டிடிஎஃப் வாசன் ஷாக் தகவல்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கோவை டூ காஷ்மீர் வரை இரு நாட்களில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வழியில் எங்கும் நிற்காமல் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக டிக்டாக் புகழ் ஜிபி முத்துவிடம் டிடிஎஃப் வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

டிக்டாக்கில் டான்ஸ், நடிப்பு என வீடியோ போட்டு பிரபலமானவர் ஜி. பி.முத்து. இவர் தற்போது குறும்படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். டிக்டாக் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் யூடியூப் மூலம் வீடியோக்களை செய்து வருகிறார்.

இவர் அவ்வப்போது மற்ற யூடியூப் சேனல் நடத்துவோருடன் வீடியோ போடுவது வழக்கம். அந்த வகையில் கோவையைச் சேர்ந்த டிடிஎஃப் வாசனை சந்திக்க முத்து விருப்பப்பட்டுள்ளார். இருவரும் சேர்ந்து ஒரு பைக் ரைடுக்கும் திட்டமிட்டிருந்தனர்.

ஐயோ! லாரி வருது! கைய விட்ராதீங்க தம்பி! டிடிஎஃப் வாசனிடம் கதறும் ஜி.பி.முத்து.. டிரென்டாகும் வீடியோ

English summary

You Tuber and V blogger TTF Vasan plans to go from Coimbatore to Kashmir just in two days in his bike.