தொலைந்து போன கவாஸக்கி சூப்பர் பைக்? எனக்காக ப்ரேய் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்! உடைந்து பேசிய டிடிஎஃப் வாசன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரபல யூட்யூபரும் பைக் விலாக்கருமான டிடிஎஃப் வாசன் லடாக்கிற்கு தனது கவாசக்கி சூப்பர் பைக்கில் சாகச பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் நிலையில் பல லட்சம் மதிப்புள்ள அவரது பைக் காணாமல் போய்விட்டதாகவும் தனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுமாறு அவர் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த வாசன் 2k கிட்ஸ் மத்தியில் மிகவும் பிரபலம் வெறும் வாசன் என்றால் இவரை பலருக்கும் தெரியாது அதே நேரத்தில் டிடிஎஃப் வாசன் என்றால் சிறு குழந்தைக்கு கூட தெரிந்து விடும்.

தான் நடத்திவரும் ட்வின் த்ரோட்லர்ஸ் என்ற யூட்யூப் சேனலில் விலை உயர்ந்த சூப்பர் பைக்குகளில் நீண்ட தூரம் பயணித்து சாகசங்கள் செய்து வீடியோவாக பதிவிட்டதால் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானார்.

Exclusive: பாஜகவிலிருந்து விலகமாட்டேன்! அண்ணாமலை நல்ல முடிவை எடுப்பார்! நம்பிக்கை தளராத டெய்சி சரண்!

English summary

A video of popular YouTuber and biker TTF Vasan, who is on an adventure trip to Ladakh on his Kawasaki Superbike, says that his bike worth several lakhs has gone missing, asking people to pray for him.