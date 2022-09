தமிழகத்தில் கிள்ளி எறியணும்..மாணவர்களிடம் தீண்டாமை- சிறுவனிடம் மதவெறுப்பு.. டிடிவி தினகரன் கொதிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நவீன யுகத்திலும் கூட தென்காசியில் நடந்த தீண்டாமை, சென்னையில் முஸ்லிம் சிறுவன் மீதான மதவெறுப்பு சம்பவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதனை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார்.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே உள்ள கரிவலம்வந்தநல்லூர் அருகே பாஞ்சாங்குளம் கிராமம் உள்ளது. இங்கு பட்டியல் இன மக்களுக்கும், இன்னொரு தரப்பினருக்கும் இடையே பிரச்சனை உள்ளது.

இதுதொடர்பாக போலீஸ் நிலையத்தில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலுவையில் உள்ளன. இந்த பிரச்சனையை அடிப்படையாக வைத்து கிராமத்தில் தீண்டாமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Untouchability in Tenkasi, hate incidents against Muslim boy in Chennai are unacceptable even in modern age. TTV Dhinakaran, General Secretary of Amma Makkal Munnetra Kazhagam said that this should be dealt with at the very beginning.